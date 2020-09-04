Украина готова жестко реагировать на действия властей Беларуси, а не на их слова — Кулеба

Украина жесткими действиями будет реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова, сообщил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы видим, как нагнетается, к сожалению, со стороны Беларуси и со стороны России риторика, выдвигаются какие-то совершенно фантасмагорические версии о якобы участии Украины в расшатывании ситуации в Беларуси, что, конечно, является неправдой. Риторики очень много. Но мы четко реагируем на эти вещи.

Также министр заверил, что на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже действенный ответ.

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Накануне Киев пригрозил Минску “жесткими шагами” за недружественные действия.

В частности, Дмитрий Кулеба заявил, что если риски будут расти, то Украина готова на большие действия, чем отзыв посла из Беларуси.