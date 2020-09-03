Киев пригрозил Минску “жесткими шагами” за недружественные действия

Киев пригрозил более жесткими шагами, чем отзыв посла из Беларуси, в случае недружественных действий со стороны Минска в будущем.

— Да, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации, — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина пошла на отзыв посла из Беларуси, чтобы политически показать несогласие Киева с решением белорусских властей о передаче вагнеровцев России, объяснил Кулеба.

В то же время глава МИД не исключает, что посол Украины вернется в Минск.

Читайте: Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве в дела Беларуси

Отзыв посла Украины в Беларуси

17 августа Украина приняла решение отозвать посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений “в новой реальности”.

Кулеба назвал передачу России членов ЧВК Вагнера, которых задержали в Минске, “недопустимыми действиями”.

Ранее Киев направил в Беларусь запрос на передачу в Украину вагнеровцев, которые подозреваются в военных действиях на Донбассе на стороне России.

Источник: Gazeta.ua