Граница с Беларусью может стать зоной уязвимости для Украины – Кулеба

Есть один опасный для Украины сценарий развития событий в Беларуси, связанный с общей границей и Россией.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ситуация в Беларуси может повернуться так, что Россия укрепит свое влияние, из-за чего белорусско-украинская граница превратится в зону уязвимости для Украины.

— Это может произойти при условии вливания Беларуси в Россию в рамках союзного государства, — сказал Кулеба.

Глава МИД считает, что к власти в Беларуси может прийти ставленник Кремля, или нынешний президент Александр Лукашенко сохранит власть, но станет настолько ослабленным, что не сможет отказать России.

— Например, в вопросе вагнеровцев он услышал Москву, а не Киев, — сказал Кулеба.

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Киев предостерег Минск из-за недружественных действий

Кулеба предупредил, что недружественные действия со стороны Минска, вроде передачи России задержанных бойцов ЧВК Вагнер, могут принудить Киев к ответным “жестким шагам”.

Глава МИД заявил, что отзыв посла из Беларуси было только демонстрацией несогласия Киева с действиями белорусских властей.

Источник: Gazeta.ua