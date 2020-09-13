По состоянию на воскресенье, 13 сентября, к смягчению карантинных ограничений в Украине не готовы 19 областей и город Киев.

Обновленный список представили в Минздраве – туда были внесены регионы, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения превышен.

К ослаблению карантина в Украине не готовы:

Винницкая область; Волынская область; Житомирская область; Закарпатская область; Запорожская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Киев; Луганская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Ровенская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область.

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Для постепенного ослабления карантина показатель заболеваемости в том или ином регионе не должен превышать 40 случаев коронавируса на 100 тыс. населения.

Вторым, не менее важным фактором, является загруженность коек в медучреждениях — не более 50% от общего количества.

Коронавирус в Украине 13 сентября

Согласно утренней статистике СНБО от 13 сентября в Украине зафиксировано 154 335 случаев коронавируса Covid-19.

Суточный прирост составил 2 476 человек.

Побороли коронавирусную инфекцию уже 68 346 пациентов, а количество летальных случаев выросло до 3 148.

В мировом рейтинге распространения Covid-19 Украина занимает 25 место, расположившись между Израилем и Канадой.