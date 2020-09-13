По состоянию на воскресенье, 13 сентября, к смягчению карантинных ограничений в Украине не готовы 19 областей и город Киев.
Обновленный список представили в Минздраве – туда были внесены регионы, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения превышен.
К ослаблению карантина в Украине не готовы:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Киев;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
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Для постепенного ослабления карантина показатель заболеваемости в том или ином регионе не должен превышать 40 случаев коронавируса на 100 тыс. населения.
Вторым, не менее важным фактором, является загруженность коек в медучреждениях — не более 50% от общего количества.
Коронавирус в Украине 13 сентября
Согласно утренней статистике СНБО от 13 сентября в Украине зафиксировано 154 335 случаев коронавируса Covid-19.
Суточный прирост составил 2 476 человек.
Побороли коронавирусную инфекцию уже 68 346 пациентов, а количество летальных случаев выросло до 3 148.
В мировом рейтинге распространения Covid-19 Украина занимает 25 место, расположившись между Израилем и Канадой.