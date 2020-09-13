Станом на неділю, 13 вересня, до пом’якшення карантинних обмежень в Україні не готові 19 областей та місто Київ.
Оновлений список представили у МОЗ – туди було внесено регіони, де показник захворюваності на 100 тис. населення перевищено.
До послаблення карантину в Україні не готові:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Київ;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
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Для поступового послаблення карантинних обмежень показник захворюваності у тому чи іншому регіоні не повинен перевищувати 40 випадків коронавірусу на 100 тис. населення.
Другим, не менш важливим фактором, є завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50% від загальної кількості.
Коронавірус в Україні 13 вересня
Згідно з ранковою статистикою РНБО від 13 вересня в Україні зафіксовано 154 335 випадків коронавірусу Covid-19.
Добовий приріст склав 2 476 осіб.
Побороли коронавірусну інфекцію вже 68 346 пацієнтів, а кількість летальних випадків зріс до 3 148.
У світовому рейтингу поширення Covid-19 Україна займає 25 місце, розташувавшись між Ізраїлем та Канадою.