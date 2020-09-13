Станом на неділю, 13 вересня, до пом’якшення карантинних обмежень в Україні не готові 19 областей та місто Київ.

Оновлений список представили у МОЗ – туди було внесено регіони, де показник захворюваності на 100 тис. населення перевищено.

До послаблення карантину в Україні не готові:

Вінницька область; Волинська область; Житомирська область; Закарпатська область; Запорізька область; Івано-Франківська область; Київська область; Київ; Луганська область; Львівська область; Миколаївська область; Одеська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область; Харківська область; Хмельницька область; Черкаська область; Чернівецька область; Чернігівська область.

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Для поступового послаблення карантинних обмежень показник захворюваності у тому чи іншому регіоні не повинен перевищувати 40 випадків коронавірусу на 100 тис. населення.

Другим, не менш важливим фактором, є завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50% від загальної кількості.

Коронавірус в Україні 13 вересня

Згідно з ранковою статистикою РНБО від 13 вересня в Україні зафіксовано 154 335 випадків коронавірусу Covid-19.

Добовий приріст склав 2 476 осіб.

Побороли коронавірусну інфекцію вже 68 346 пацієнтів, а кількість летальних випадків зріс до 3 148.

У світовому рейтингу поширення Covid-19 Україна займає 25 місце, розташувавшись між Ізраїлем та Канадою.