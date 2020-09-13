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Факти / Україна

До пом’якшення карантину в Україні не готові 20 регіонів – СПИСОК

Станом на неділю, 13 вересня, до пом’якшення карантинних обмежень в Україні не готові 19 областей та місто Київ.

Оновлений список представили у МОЗ – туди було внесено регіони, де показник захворюваності на 100 тис. населення перевищено.

До послаблення карантину в Україні не готові:

  1. Вінницька область;
  2. Волинська область;
  3. Житомирська область;
  4. Закарпатська область;
  5. Запорізька область;
  6. Івано-Франківська область;
  7. Київська область;
  8. Київ;
  9. Луганська область;
  10. Львівська область;
  11. Миколаївська область;
  12. Одеська область;
  13. Рівненська область;
  14. Сумська область;
  15. Тернопільська область;
  16. Харківська область;
  17. Хмельницька область;
  18. Черкаська область;
  19. Чернівецька область;
  20. Чернігівська область.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Для поступового послаблення карантинних обмежень показник захворюваності у тому чи іншому регіоні не повинен перевищувати 40 випадків коронавірусу на 100 тис. населення.

Другим, не менш важливим фактором, є завантаженість ліжок у медзакладах – не більше 50% від загальної кількості.

Коронавірус в Україні 13 вересня

Згідно з ранковою статистикою РНБО від 13 вересня в Україні зафіксовано 154 335 випадків коронавірусу Covid-19.

Добовий приріст склав 2 476 осіб.

Побороли коронавірусну інфекцію вже 68 346 пацієнтів, а кількість летальних випадків зріс до 3 148.

У світовому рейтингу поширення Covid-19 Україна займає 25 місце, розташувавшись між Ізраїлем та Канадою.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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