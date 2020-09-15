Украина осуждает покушение на Навального – Зеленский

Украина осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и ожидает больше деталей о случившемся.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

— Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся, — сказал Зеленский.

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Отравление Навального

Политик Алексей Навальный пришел в себя 10 сентября. Из комы Навальный вышел 7 сентября.

Врачи уверены, что психически он почти восстановился, а физически – только минимум на 90%. Почти весь период лечения политик находится в Берлине, там же и исследуют причины.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал в соцсети фото и отметил, что уже самостоятельно дышит.