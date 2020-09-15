Україна засуджує замах на Навального – Зеленський

Україна засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального, і очікує більше деталей про те, що трапилося.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу у Відні з канцлером Австрії Себастьяном Курц.

– Ми всі засуджуємо замах на пана Навального, і весь світ, мені здається, чекає більше деталей про це замах. І чекаємо, що найближчим часом вони з’являться, – сказав Зеленський.

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Отруєння Навального

Політик Олексій Навальний прийшов до тями 10 вересня. З коми Навальний вийшов 7 вересня.

Лікарі впевнені, що психічно він майже відновився, а фізично – тільки мінімум на 90%. Майже весь період лікування політик перебуває в Берліні, там же і досліджують причини.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний вперше після отруєння опублікував у соцмережі фото та зазначив, що уже самостійно дихає.