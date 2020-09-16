Для топ-чиновников госбанков сняли карантинное ограничение зарплат

Кабинет министров Украины на заседании в среду снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

— Изменения связаны с тем, что существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также невыполнения банками стратегий и бизнес-планов, – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

29 апреля 2020 года правительство рекомендовало ограничить размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

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Какой курс доллара в бюджете 2021

В проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс доллара на уровне 29 грн/1$.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что это позволит украинцам и инвесторам быть уверенными в стабильности курса.