Для топ-чиновників держбанків зняли карантинне обмеження зарплат

Кабінет міністрів України на засіданні зняв карантинне обмеження зарплат у 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

– Зміни пов’язані з тим, що чинне на сьогодні обмеження щомісячних зарплат для членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний і стратегічний ризик, пов’язаний з втратою оперативного управління і зниженого контролю за діяльністю банків, а також невиконання банками стратегій і бізнес-планів, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

29 квітня 2020 року уряд рекомендував обмежити розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад державних компаній до 47 тис. грн на місяць.

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Який курс долара у бюджеті 2021

У проекті державного бюджету на 2021 рік закладається курс долара на рівні 29 грн/1$.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що це дозволить українцям та інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.