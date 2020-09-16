Нынешнего президента Владимира Зеленского готовы поддержать 29% украинцев, среди тех, кто определился, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовала Социологическая группа Рейтинг.
Если бы выборы состоялись в ближайшее время, сопредседателя фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко поддержало бы 15,5% опрошенных, лидера Европейской солидарности Петра Порошенко — 14%, лидера партии Батькивщина Юлия Тимошенко — 9,3%.
Рейтинги других политиков:
- лидер партии Сила и честь Игорь Смешко — 6,4%;
- лидер Радикальной партии Олега Ляшко Олег Ляшко — 3,6%;
- бывший премьер-министр Владимир Гройсман — 3,6%;
- телеведущий, шоумен Сергей Притула — 3,6%.
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Рейтинг других кандидатов не превышает 3%, около 14% респондентов не определились.
Опрос проводился с 3 по 6 сентября. Всего опросили 2000 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Кого поддерживают на местных выборах
По данным соцгруппы Рейтинг, принять участие в выборах готовы 77% опрошенных.
Если бы местные выборы состоялись в воскресенье, 13 сентября, больше всего голосов набрали бы Слуга народа и Оппозиционная платформа — За жизнь. В то же время 41% украинцев не определились с партией, за которую хотели бы голосовать.
Источник: Рейтинг