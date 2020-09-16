На среду, 16 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 28,05 грн за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также на сайте регулятора появилась информация и касательно евро. По состоянию на 16 сентября курс составляет 33,34 грн за евро.

Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс валют на 16 сентября:

$1 — 28,05 грн;

€1 — 33,34 грн;

1 польский злотый — 7,50 грн;

10 российских рублей — 3,74 грн.

Курс доллара в Украине на 2021 год

Кабинет министров 14 сентября направил на рассмотрение Верховной Раде проект закона О государственном бюджете на 2021 год.

Согласно документу, среднегодовой курс доллара на 2021 год составляет 29,1 грн/$.

По словам министра финансов Сергея Марченко, курс доллара согласован с Национальным банком Украины.