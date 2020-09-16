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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро стрімко зростає: курс валют на 16 вересня

На середу, 16 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 28,05 грн за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Також на сайті регулятора з’явилася інформація і щодо євро. Станом на 16 вересня курс становить 33,34 грн за євро.

Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте: У НБУ пояснили сповільнення інфляції в серпні 2020

Курс валют на 16 вересня:

  • $1 – 28,05 грн;
  • €1 – 33,34 грн;
  • 1 польський злотий – 7,50 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

курс валют 16 сентября

Курс долара в Україні на 2021 рік

Кабінет міністрів 14 вересня направив на розгляд Верховної Ради проект закону Про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з документом, середньорічний курс долара на 2021 рік становить 29,1 грн/$.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, курс узгодженний з Національним банком України.

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