МВФ выдвинул Украине условие по программе сотрудничества

Продолжение программы финансовой поддержки Украины в рамках программы stand-by зависит от независимости НАБУ, САП и ВАКС, заявил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс.

– Могу сказать, что для Украины создание эффективной антикоррупционной базы было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних нескольких лет. И я бы сказал — является необходимым условием в рамках нынешней программы, поддерживаемой МВФ, – отметил он.

По его словам, сейчас МВФ продолжает взаимодествовать с Киевом в рамках программы, ее условий и обязательств.

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МВФ-Украина

Украина рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года.

В июне Киев уже получил от МВФ $2,1 млрд. В целом 18-месячная программа stand-by предполагает выделение $5 млрд четырьмя траншами.

Ранее Райс говорил, что в сентябре Фонд может принять решение о выделении нового транша Украине.

Источник: МВФ