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Факты / Происшествия

На Донетчине из окна 10 этажа выпал мальчик

В городе Славянск Донецкой области из окна десятого этажа выпал десятилетний мальчик. В результате падения ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и погиб по дороге в больницу.

Городской участок полиции получил сообщение о трагедии в микрорайоне Химик 17 сентября около 11.20. По данным правоохранительных органов, мальчик играл на подоконнике, родители в это время отсутствовали.

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Сейчас полиция работает над выяснением остальных обстоятельств трагедии. Возбуждены уголовные производства по факту смерти: по п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой несчастный случай и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, по которому установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве женщина с ребенком выпали из окна

В июне в Киеве под зданием нашли тела женщины и ее ребенка, которые выпали из окна четвертого этажа. В обоих пострадавших многочисленные травмы, их удалось транспортировать в больницу.

По словам матери женщины, это, вероятно, было попыткой совершить самоубийство из-за сложных семейных обстоятельств.

Источник: Украинские национальные новости

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