У місті Слов’янську Донецької області з вікна десятого поверху випав десятирічний хлопчик. Внаслідок падіння дитина отримала несумісні з життям травми і загинула дорогою до лікарні.

Міський відділок поліції отримав повідомлення про трагедію у мікрорайоні Хімік 17 вересня близько 11.20. За даними правоохоронних органів, хлопчик грався на підвіконнику, батьки в цей час були відсутні.

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Наразі поліція працює над з’ясуванням решти обставин трагедії. Відкрито кримінальні провадження за фактом смерті: за п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою нещасний випадок та ст. 166 (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною або за особою, за якою встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

У Києві жінка з дитиною випали з вікна

У червні у Києві під будинком знайшли тіла жінки та її дитини, які випали з вікна четвертого поверху. У обох постраждалих численні травми, їх вдалося транспортувати до лікарні.

За словами матері жінки, це, ймовірно, було спробою вчинити самогубство через складні сімейні обставини.

Джерело: Українські національні новини