Денис Янтарь умер после тяжелой болезни

Ветеран российско-украинской войны и общественный активист Денис Янтарь умер на 32-м году жизни.
Тысячам людей Денис Янтарь (позывной — друг Янтарь) запомнился видео разговора с президентом Владимир Зеленским в Золотом, когда встал вопрос разведения войск в зоне ООС.
Смерть Дениса Янтаря 9 сентября подтвердили боевые побратимы и члены Национального корпуса: начиная с 2016 года, он возглавлял областной штаб организации в Николаеве.
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Денис Янтарь умер вскоре после курса химиотерапии, который проводили для лечения лейкоза.
На фронт Янтарь ушел в августе 2014 года — был участником боев за Гранитное и Широкино.
Вместе с побратимами в 2019 году принимал участие в акции Нет капитуляции.
Кто воюет с украинским подразделениями на Донбассе
Начиная с 2014 года, кроме российских наемников, против Украины воевали граждане более 30 государств мира, которые предварительно проходили специальную подготовку на территории России.
По словам заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, всего в рядах сепаратистов было больше всего граждан Сербии, Испании, Молдовы, Франции и Чили.