Влада збільшує мінімалку, щоб у людей зросли доходи – Зеленський

Держава не може встановлювати ціни на продукти харчування, але може підвищувати доходи громадян шляхом підняття мінімальної зарплати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський і пояснив, що разом зі збільшенням рівня мінімалки індексуються посадові оклади бюджетників.

Зеленський нагадав, що низка експертів висловлює думку про помилковість підвищення мінімальної заробітної, але, за словами глави держави, “більшість платників податків радіють цьому”.

– Що стосується мінімальної зарплати, то 5 000 – це нічого. Ми збільшили, наскільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде 6 000, а з 1 липня – 6 500, – сказав президент.

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Підвищення мінімальної зарплати

25 серпня Верховна Рада ухвалила закон про поетапне збільшення мінімальної зарплати та її зростання на 5,86% вже з осені.

Закон також передбачає збільшення витрат на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду і встановлення його в розмірі 2 225 грн (підвищення на 5,86%).