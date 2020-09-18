Перелет из Харькова в Берлин на лечение обошелся харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу в 1,748 млн грн.

Об этом свидетельствуют опубликованные в Государственном реестре деклараций сведения о существенных изменениях в материальном состоянии.

16 сентября Кернес оплатил 1,748 млн грн за специализированные авиационные транспортные услуги.

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В тот же день зафиксировано уплату 4, 124 млн гривен за медицинские услуги.

Коронавирус у Кернеса

У мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября его госпитализировали в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали из Харькова в Берлин на лечение специализированным самолетом.