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Факты / Украина

Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет и лечение в Германии

Перелет из Харькова в Берлин на лечение обошелся харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу в 1,748 млн грн.

Об этом свидетельствуют опубликованные в Государственном реестре деклараций сведения о существенных изменениях в материальном состоянии.

16 сентября Кернес оплатил 1,748 млн грн за специализированные авиационные транспортные услуги.

Читайте: Почему Кернеса лечат в Шарите и в каком он состоянии сейчас

В тот же день зафиксировано уплату 4, 124 млн гривен за медицинские услуги.

Коронавирус у Кернеса

У мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября его госпитализировали в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали из Харькова в Берлин на лечение специализированным самолетом.

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