Україна не отримувала офіційного сигналу від ЄС про перегляд безвізу – МЗС

Україна не отримувала від Євросоюзу офіційної інформації про перегляд безвізового режиму.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона переконана, що наразі немає підстав для можливого перегляду безвізу.

– Наразі є чітке розуміння та домашнє завдання для України на великому євроінтеграційному треку. Є чітке розуміння як рухатися, а також що важливо та потрібно робити. І всі ці дії координуються на найвищому рівні. Тому Україна наразі не отримувала від представників ЄС на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики, – зазначила вона.

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Еміне Джапарова додала, що за останні шість років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні.

Зі свого боку Київ завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів. Тому повідомлення про скасування безвізу, які можуть лунати, це заяви політичних фігур.

Про можливий перегляд безвізового режиму між Україною та ЄС почали говорити після того, як Верховна Рада затвердила склад конкурсної комісії, яка має обрати нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже запевнив, що рішення Ради щодо САП не вплине на безвіз.