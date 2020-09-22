Единый билет SmartTicket 22 сентября заработал в Киеве. Теперь благодаря сервису можно приобрести билет на метро или поезд дальнего следования.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— В стоимость билета на поезд дальнего следования можно включить стоимость одного проезда в столичном метро, ​​- говорится в сообщении.

SmartTicket — единый билет, который включает все приобретенные билеты в Украине. Среди главных удобств — система поиска выбирает самые выгодные маршруты, а также предусматривает возврат всей стоимости билета.

Воспользоваться SmartTicket можно непосредственно на сайте или с помощью мобильного приложения Дія.

Также Владислав Криклий анонсировал запуск единого билета для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок вместе с SkyUp и Gunsel Lines, а также для пригородных поездов Укрзализныци уже в ноябре.

Кроме этого, в декабре SmartTicket будет добавлен к сотрудничеству с Bolt.

Единый е-билет — постановление Кабмина

В конце июля Кабмин проект постановления о создании в Украине единого е-билета на портале электронных услуг e-transport.gov.ua.

Целью проекта является объединение всех видов транспорта одним э-билетом.

На начальном этапе SmartTicket будут реализовывать в Киеве.