Єдиний квиток SmartTicket 22 вересня запрацював у Києві. Відтепер завдяки сервісу можна придбати квиток на метро або поїзд далекого сполучення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– До вартості квитка на потяг дальнього сполучення можна включити вартість одного проїзду в столичному метро, – йдеться у повідомленні.

SmartTicket – єдиний квиток, який включає усі придбані квитки в Україні. Серед головних зручностей – система пошуку висвітлює найвигідніші маршрути, а також передбачає повернення усієї вартості квитка.

Скористатися SmartTicket можна безпосередньо на сайті або за допомогою мобільного додатку Дія.

Також Владислав Криклій анонсував запуск єдиного квитка для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень разом з SkyUp і Gunsel Lines, а також для приміських поїздів Укрзалізниці вже у листопаді.

Окрім цього, у грудні SmartTicket буде долучено до співпраці з Bolt.

Єдиний е-квиток – постанова Кабміну

Наприкінці липня Кабмін проект постанови про створення в Україні єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.

Метою проекту є об’єднання усіх видів транспорту одним е-квитком.

На початковому етапі SmartTicket реалізуватимуть у тестовому режимі у Києві.