Єдиний квиток SmartTicket 22 вересня запрацював у Києві. Відтепер завдяки сервісу можна придбати квиток на метро або поїзд далекого сполучення.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
– До вартості квитка на потяг дальнього сполучення можна включити вартість одного проїзду в столичному метро, – йдеться у повідомленні.
SmartTicket – єдиний квиток, який включає усі придбані квитки в Україні. Серед головних зручностей – система пошуку висвітлює найвигідніші маршрути, а також передбачає повернення усієї вартості квитка.
Скористатися SmartTicket можна безпосередньо на сайті або за допомогою мобільного додатку Дія.
Також Владислав Криклій анонсував запуск єдиного квитка для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень разом з SkyUp і Gunsel Lines, а також для приміських поїздів Укрзалізниці вже у листопаді.
Окрім цього, у грудні SmartTicket буде долучено до співпраці з Bolt.
Єдиний е-квиток – постанова Кабміну
Наприкінці липня Кабмін проект постанови про створення в Україні єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.
Метою проекту є об’єднання усіх видів транспорту одним е-квитком.
На початковому етапі SmartTicket реалізуватимуть у тестовому режимі у Києві.