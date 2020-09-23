Ровенская атомная электростанция работает в штатном режиме. Никакого выброса радиации не было.

— В связи с распространением в интернете дезинформации о нештатной ситуации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей, сообщаем, что по состоянию на 12.30 энергоблоки №1, 2, 3 работают в штатном режиме и энергоблок №4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте, — сообщили в пресс-службе АЭС.

Известно, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

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В ГСЧС отметили, что радиационный фон находится в пределах нормы (0,10 мкЗв/ч).

Откуда появилась информация о выбросе радиации

23 сентября произошел технический сбой на сайтах региональных управлений Нацполиции по всей Украине. На некоторых из них неизвестные начали публиковать фейковые новости о взрыве на Ровенской атомной электростанции и гибели украинских военных.

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Сьогодні зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. На деяких сторінках обласних управлінь була поширена недостовірна інформація.

Сайт НПУ тимчасово відключений.

Новини про роботу поліції — за посиланням https://t.co/bLqt6FRJ6E pic.twitter.com/hHf3Sn01LH — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 23, 2020

В полиции уже сообщили, что были вынуждены остановить работу всех сайтов. Последние новости о работе Нацполиции можно узнать на Facebook-страницах главных управлений в областях.

Источник: Ровенская АЭС