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Факти / Україна

Викиду радіації не було: Рівненська АЕС працює у штатному режимі

Рівненська атомна електростанція працює у штатному режимі. Жодного викиду радіації не було.

– У зв’язку із поширенням в інтернеті дезінформації щодо нештатної ситуації на Рівненській АЕС та евакуації мешканців, повідомляємо, що станом на 12.30 енергоблоки №1, 2, 3 працюють у штатному режимі та енергоблок №4 з 6 вересня перебуває у середньому планово-попереджувальному ремонті,- повідомили у прес-службі АЕС.

Відомо, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

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Звідки з’явилася інформація про викид радіації

23 вересня стався технічний збій на сайтах регіональних управлінь Нацполіції по всій Україні. На деяких з них невідомі почали публікувати фейкові новини про вибух на Рівненській атомній електростанції та загибель українських військових.

У поліції вже повідомили, що були змушені зупинити роботу всіх сайтів. Останні новини про роботу Нацполіції можна дізнатися на Facebook-сторінках головних управлінь в областях.

Джерело: Рівненська АЕС

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