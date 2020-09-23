Рівненська атомна електростанція працює у штатному режимі. Жодного викиду радіації не було.
– У зв’язку із поширенням в інтернеті дезінформації щодо нештатної ситуації на Рівненській АЕС та евакуації мешканців, повідомляємо, що станом на 12.30 енергоблоки №1, 2, 3 працюють у штатному режимі та енергоблок №4 з 6 вересня перебуває у середньому планово-попереджувальному ремонті,- повідомили у прес-службі АЕС.
Відомо, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
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Звідки з’явилася інформація про викид радіації
23 вересня стався технічний збій на сайтах регіональних управлінь Нацполіції по всій Україні. На деяких з них невідомі почали публікувати фейкові новини про вибух на Рівненській атомній електростанції та загибель українських військових.
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Сьогодні зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. На деяких сторінках обласних управлінь була поширена недостовірна інформація.
Сайт НПУ тимчасово відключений.
Новини про роботу поліції – за посиланням https://t.co/bLqt6FRJ6E pic.twitter.com/hHf3Sn01LH
— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 23, 2020
У поліції вже повідомили, що були змушені зупинити роботу всіх сайтів. Останні новини про роботу Нацполіції можна дізнатися на Facebook-сторінках головних управлінь в областях.
Джерело: Рівненська АЕС