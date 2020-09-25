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Факты / Украина / Общество

Кто и как будет определять даты школьных каникул в Украине — ответ Минобразования

Учебные заведения могут сами принимать решение о начале каникул. Они зависят от того, в какую зону карантина попал регион.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет во время брифинга.

— В компетенции учебных заведений есть способность формировать график образовательного процесса, в зависимости от того, в какую зону — зеленую, желтую, оранжевую или красную, — попадает учебное заведение. Руководитель учреждения по согласованию с управлением и учредителем может согласовать график образовательного процесса, где могут быть каникулы, различные формы организации, смены на смешанное обучение, — объяснил он.

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Поскольку украинские школьники сейчас учатся в условиях карантина, то накануне Минобразования разрешило школам отказаться от оценок по определенным предметам.

Кроме того, они могут не использовать 12-балльную шкалу, а применять принцип — зачтено/не зачтено при проведении более 50% уроков в дистанционном формате.

Источник: Минобразования

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