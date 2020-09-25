Заклади освіти можуть самі ухвалювати рішення щодо початку канікул. Вони залежать від того, у яку зону карантину потрапив регіон.

Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет під час брифінгу.

– В компетенції закладів освіти є спроможність формувати графік освітнього процесу, залежно від того, в яку зону – зелену, жовту, помаранчеву чи червону, – потрапляє заклад освіти. Керівник закладу за погодженням з міським управлінням та засновником може погодити графік освітнього процесу, де можуть бути канікули, різні форми організації, зміни на змішане навчання, – пояснив він.

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Оскільки українські школярі зараз навчаються в умовах карантину, то напередодні Міносвіти дозволило школам відмовитись від оцінок із певних предметів.

Крім того, вони можуть не використовувати 12-бальну шкалу, а застосовувати принцип – зараховано/не зараховано у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.