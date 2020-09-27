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Факты / Украина

Умер бывший председатель КГГА Иван Салий

26 сентября на 77-м году жизни скончался Иван Салий — бывший председатель Киевской городской государственной администрации.

Умер Иван Салий — бывший председатель КГГА

Причина смерти Салия — оторвался тромб, сообщил его сын Константин.

О дате и времени похорон экс-главы КГГА родственники сообщат дополнительно.

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Биография Ивана Салия

Салий был председателем КГГА в 1992-1993 годах. Мужчина совмещал эту должность с работой представителя президента Украины в Киеве.

Позже Салий дважды был заместителем председателя КГГА, занимал должность заместителя министра транспорта Украины.

Также он дважды проходил в Верховную Раду — был народным депутатом парламента I и III созывов.

Источник: Гордон

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