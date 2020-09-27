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Факти / Україна

Помер колишній голова КМДА Іван Салій

26 вересня на 77-му році життя помер Іван Салій – колишній голова Київської міської державної адміністрації.

Помер Іван Салій – колишній голова КМДА

Причина смерті Салія – відірвався тромб, повідомив його син Костянтин.

Про дату й час поховання екс-голови КМДА родичі повідомлять додатково.

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Біографія Івана Салія

Салій був головою КМДА у 1992-1993 роках. Чоловік суміщав цю посаду з роботою представника президента України в Києві.

Пізніше Салій двічі був заступником голови КМДА, обіймав посаду заступника міністра транспорту України.

Також він двічі проходив до Верховної Ради – був народним депутатом парламенту I і III скликань.

Джерело: Гордон

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