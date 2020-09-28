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Факты / Украина / Общество

Иностранцам снова разрешили без ограничений въезжать в Украину — ГПСУ

С сегодняшнего дня иностранцы могут свободно въезжать в Украину, поскольку норма правительственного постановления, которое запрещало въезд, прекратила свое действие.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

— Норма, запрещающая въезд иностранцев, согласно постановлению правительства, действовала до 00.00 28 сентября. Фактически ограничений, которые действовали на период карантина о запрете въезда на территорию нашей страны иностранных граждан, нет, — объяснил он.

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Андрей Демченко также отметил, что отдельных требований к иностранцам относительно отрицательного результата ПЦР-теста, двухнедельной самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину сейчас нет.

Также нет никаких ограничений по разделу иностранцев за тем, из страны какой зоны они приехали — красной или зеленой.

Украина закрыла въезд иностранцам 28 августа. Постановление №641 о запрете въезда действовало до 28 сентября.

Ранее для въезда иностранцу нужно было иметь медицинский полис страховой компании, которая зарегистрирована или имеет представительство в Украине. Страховка должна была покрывать лечение от Covid-19 или возможные затраты на самоизоляцию.

Также он должен был пройти 14-дневную самоизоляцию (если его страна входит в красный список МИД Украины), или сдать ПЦР-тест после прибытия на территорию Украины.

Источник: УНИАН

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