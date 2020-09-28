Відсьогодні іноземці можуть вільно в’їжджати в Україну, оскільки норма урядової постанови, яка забороняла в’їзд, припинила свою дію.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

– Норма, яка забороняла в’їзд іноземців, відповідно до постанови уряду, діяла до 00.00 28 вересня. Фактично обмежень, які б діяли на період карантину щодо заборони в’їзду на територію нашої країни іноземних громадян, немає, – пояснив він.

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Андрій Демченко також зазначив, що окремих вимог до іноземців щодо негативного результату ПЛР-тесту, двотижневої самоізоляції чи страхового полісу під час в’їзду в Україну наразі немає.

Також немає жодних обмежень щодо поділу іноземців за тим, з країни якої зони вони приїхали – червоної або зеленої.

Україна закрила в’їзд іноземцям 28 серпня. Постанова №641 про заборону в’їзду діяла до 28 вересня.

Раніше для в’їзду іноземцю потрібно було мати медичний поліс страхової компанії, яка зареєстрована, або має представництво в Україні. Страхування повинне було покривати лікування від Covid-19 або можливі витрати на самоізоляцію.

Також він повинен був пройти 14-денну самоізоляцію (якщо його країна входить у червоний список МЗС України), або здати ПЛР-тест після прибуття на територію України.