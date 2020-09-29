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Факты / Украина

Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина

Правительство изменило правила въезда иностранцев в Украину на период карантина. Теперь им разрешен въезд только при наличии страхового полиса.

Он должен быть выдан страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером и покрывает расходы, связанные с лечением Covid-19, обсервацией и действует во время пребывания в Украине.

Не подлежат этому требованию:

  • иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;
  • лица, признанные беженцами или лица, которые нуждаются в дополнительной защите;
  • работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
  • военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

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Кроме того, самоизоляции подлежат лица, прибывшие из государства или которые являются гражданами (подданными) государств с высоким распространением коронавируса.

Однако эта норма не распространяется на следующие категории лиц:

  1. которые не достигли 12 лет;
  2. которые прибывают в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;
  3. которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением Covid-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  4. работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
  5. водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
  6. инструкторов вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;
  7. деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, котрое сопровождает каждого из них;
  8. лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  9. которые имеют отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции, сделаный не более, чем за 48 часов до пересечения границы.

С 28 сентября иностранцам снова разрешили въезжать в Украину. Норма правительственного постановления, которая запрещало въезд с 28 августа, утратила силу.

Источник: Госпогранслужба

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