Кабмін змінив правила в’їзду в Україну для іноземців на період карантину

Уряд змінив правила в’їзду іноземців в Україну на період карантину. Тепер вони можуть в’їхати тільки за наявності страхового поліса.

Він повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером та покриває витрати, пов’язані з лікуванням Covid-19, обсервацією і діє протягом перебування в Україні.

Не підлягають цій вимозі:

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України;

особи, яких визнано біженцями або особи, які потребують додаткового захисту;

працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхнії сімей;

військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

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Крім того, самоізоляції підлягають особи, які прибули з держави або є громадянами (підданими) держав з високим поширенням коронавірусу.

Однак ця норма не поширюється на такі категорії осіб:

які не досягли 12 років; які прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти; які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням Covid-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб; працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; інструкторів збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил; діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них; осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації; які мають негативний результат тестування на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, зроблений не більш, як за 48 годин до перетину кордону.

З 28 вересня іноземцям знову дозволили в’їжджати в Україну. Норма урядової постанови, яка забороняла в’їзд з 28 серпня, втратила чинність.