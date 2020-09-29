Тысячи семей, которые казнили в Бабьем Яру в 1941 году, — это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. А еще это тысячи доказательств, которые вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце.

С такими словами президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в ​​День памяти жертв Бабьего Яра.

— Есть слова, после прочтения которых становится жутко. Слова, иллюстрирующие бесконечность человеческой жестокости. Слова, которые является символом зверской ненависти. Это слова объявлений, которые развешивали в Киеве нацистские оккупанты. Но жутко становится не от самих слов, а от бездушных действий, стоявших за ними. Когда за два дня в урочище Бабий Яр нацисты убили почти 34 тыс. человек. А за два следующих года, по разным подсчетам — от 70 до 200 тыс. Убили только за то, что они евреи.

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Владимир Зеленский отметил, что 79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов нацисты вписали черную страницу и добавил, что мы не имеем права забыть эту страшную трагедию.

Расстрелы в Бабьем Яру

Массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру в Киеве нацисты начали 29-30 сентября 1941 года. У людей забирали документы, деньги, ставили на край оврага и начинали стрелять в них из пулемета.

В течение 1941-1943 годов нацисты расстреляли около 100-150 тыс. человек, две трети из которых были еврейского происхождения.