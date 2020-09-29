Тисячі родин, які стратили у Бабиному Яру у 1941 році, – це тисячі нагадувань людству, до чого призводять ксенофобія, расизм та нетерпимість. А ще це тисячі доказів, які всупереч науці показують, що далеко не в усіх людей є серце.

З такими словами президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам’яті жертв Бабиного Яру.

– Є слова, після прочитання яких стає моторошно. Слова, що ілюструють безмежність людської жорстокості. Слова, що є символом звірячої ненависті. Це слова оголошень, які розвішували в Києві нацистські окупанти. Але моторошно стає не від самих слів, а від бездушних дій, що стояли за ними. Коли за два дні в урочищі Бабин Яр нацисти вбили майже 34 тис. людей. А за два наступних роки, за різними підрахунками, – від 70 до 200 тис. Вбили тільки за те, що вони євреї.

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Володимир Зеленський зазначив, що 79 років тому у спільне минуле українського та єврейського народів нацисти вписали чорну сторінку і додав, що ми не маємо права забути цю страшну трагедію.

Розстріли у Бабиному Яру

Масові розстріли євреїв у Бабиному Яру в Києві нацисти почали 29-30 вересня 1941 року. У людей забирали документи, гроші, ставили на край яру і починали стріляти у них з кулемета.

Протягом 1941-1943 років нацисти розстріляли близько 100-150 тис. осіб, дві третини з яких були єврейського походження.