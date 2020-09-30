Стоимость родов в Украине увеличится — новая цена

Со следующего года Министерство здравоохранения Украины увеличит стоимость оказания медицинской помощи во время родов. Также будут действовать коэффициенты, которые будут регулироваться в зависимости от сложности случая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, стоимость родов теперь составит от 35,9 тыс. грн до 194,5 тыс. грн. Эти средства будет платить больницам государство.

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— Мы ставим приоритет на предоставление полного спектра медицинских услуг во время родов. Поскольку существуют разные роды по сложности, мы вводим дополнительные коэффициенты, — заявил Степанов.

В Украине вернули Пакет малыша

30 сентября Верховная Рада приняла закон, возвращающий Пакет малыша. До этого планировалось, что родители новорожденных будут получать карточки на пять тыс. грн. За эти средства можно было покупать детские товары в магазинах, с которыми государство заключило соглашение.