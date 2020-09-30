Вартість пологів в Україні збільшиться – нова ціна

З наступного року Міністерство охорони здоров’я України збільшить вартість надання медичної допомоги під час пологів. Також будуть діяти коефіцієнти, які регулюватимуться залежно від складності випадку.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, вартість пологів тепер становитиме від 35,9 тис. грн до 194,5 тис. грн. Ці кошти сплачуватиме лікарням держава.

Читайте: До бюджету-2021 закладено понад 15 млрд грн на вакцину від Covid-19 – Степанов

– Ми ставимо пріоритет на надання повного спектру медичних послуг під час пологів. Через те, що є різні пологи за складністю, ми вводимо додаткові коефіцієнти, – заявив Степанов.

В Україні повернули Пакунок малюка

30 вересня Верховна Рада ухвалила закон, що повертає Пакунок малюка. До цього планувалося, що батьки новонароджених отримуватимуть картки на п’ять тис. грн. За ці кошти можна було купувати дитячі товари у магазинах, з якими держава уклала угоду.