В течение последних суток в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

В результате таких обстрелов один украинский военный получил ранение.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток огонь из стрелкового оружия оккупанты открывали вблизи Авдеевки, а с автоматической станковой гранатомета — неподалеку Новотроицкого.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Новоалександровки боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Золотого российские-оккупационные войска трижды совершали выстрелы из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Неподалеку Хутора Свободный в вечернее время боевики дважды применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

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Также у населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем в результате чего один украинский военный получил ранения. Сейчас его состояние удовлетворительное.

— В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное, — сообщили в штабе.

Кроме того, в штабе ООС сообщили, что 1 октября уже зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня вблизи Станицы Луганской. Боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.

Возведение ООС

29 сентября во штабе ООС сообщили, что боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время — с станковой противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки боевики провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. У населенного пункта Шумы российские-оккупационные войска дважды открывали огонь.