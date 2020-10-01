Впродовж останньої доби у зоні бойових дій у Донецькій та Луганській областях було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Внаслідок таких обстрілів одного українського військового поранено.

– У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід вогонь зі стрілецької зброї окупанти відкривали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік Новотроїцького.

За даними штабу ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ біля Новоолександрівки бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Золотого російські-окупаційні війська тричі здійснювали постріли зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета. Неподалік Хутора Вільний у вечірній час бойовики двічі застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

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Також біля населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем внаслідок чого один український військовий отримав поранення. Наразі його стан задовільний.

– Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець дістав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний, – поінформували у штабі.

Окрім того у штабі ООС повідомили, що 1 жовтня уже зафіксували одне порушення режиму припинення вогню поблизу Станиці Луганської. Бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Зведення ООС

29 вересня у штабі ООС повідомили, що бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Старогнатівка бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час — зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки бойовики провокували українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Біля населеного пункту Шуми російські-окупаційні війська двічі відкривали вогонь.