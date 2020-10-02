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Факты / Украина

$4 млн на безопасность и оборону: Канада выделит Украине дополнительную помощь

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил о решении правительства выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов ($4 млн) на безопасность и оборону Украины.

В то же время стороны отметили плодотворное взаимодействие стран в сфере безопасности.

В частности, Кулеба поблагодарил за активное участие канадских военных в операции Unifier и вклад ВС Канады в укрепление безопасности нашего государства во взаимодействии с ВСУ.

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Еще одна важная тема, которой коснулись собеседники — дальнейшая координация действий перед следующим этапом переговоров с Ираном относительно компенсаций за сбитый самолет МАУ.

В сентябре состоялся также телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Тогда глава государства выразил надежду на прогресс в постепенной либерализации Канадой визового режима для украинцев.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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