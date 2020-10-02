Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань у телефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою повідомив про рішення уряду виділити додаткові 4,3 млн канадських доларів ($4 млн) на безпеку та оборону України.

Водночас сторони наголосили на взірцевій взаємодії країн у сфері безпеки.

Зокрема, Кулеба подякував за активну участь канадських військових в операції Unifier та внесок ЗС Канади у зміцнення безпеки нашої держави у взаємодії зі ЗСУ.

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Ще одна важлива тема, якої торкнулися співрозмовники – подальша координація дій перед наступним етапом переговорів з Іраном щодо компенсацій за збитий літак МАУ.

У вересні відбулася також телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Тоді глава держави висловив сподівання на прогрес в поступовій лібералізації Канадою візового режиму для українців.