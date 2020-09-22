Владимир Зеленский надеется на прогресс в постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

— Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, которые путешествуют в Канаду, — отметил он.

Также Владимир Зеленский и Джастин Трюдо обсудили ход реформ в Украине.

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Премьер-министр Канады назвал мужественными шаги президента Украины в направлении реформирования государства и выразил поддержку.

Подобный разговор по упрощению визового режима между странами был в июне. Зеленский предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.