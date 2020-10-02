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Факты / Происшествия

В Киеве карманники предлагали полиции 30 тыс. грн в неделю за крышевание

В Киеве шесть карманников пытались подговорить и подкупить полицию за взятку в размере 30 тыс. грн. В состав преступной группы входило четыре человека и две женщины из Закарпатской области.

Они грабили людей возле столичного Центрального железнодорожного вокзала. По схеме, один из них отвлекал, а другие тем временем залезали в карманы и сумки потерпевших.

Чтобы избежать наказания, группа преступников решила предоставить неправомерную выгоду руководителю полиции в размере 30 тыс., причем такую ​​сумму обещали предоставлять еженедельно.

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Во время передачи взятки преступники были задержаны. Их подозревают в более 15 краж в течение последних двух месяцев. Известно, что некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за подобные преступления.

Проведя обыски в скупщиков краденого, полиция обнаружила большое количество часов, мобильных телефонов и сим-карт.

  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
В Киеве карманники предлагали полиции 30 тыс. грн в неделю за крышевание / 6 фотографий

В Днепропетровской области задержали группу лиц, которые взорвали бакномат и похитили почти 1 млн. После этого злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, но полиции удалось вовремя их остановить.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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