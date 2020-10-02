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Факти / Надзвичайні події

У Києві кишенькові злодії пропонували поліції 30 тис. грн щотижня за кришування

У Києві шість кишенькових злодіїв намагалися підмовити та підкупити поліцію за хабар у розмірі 30 тис. грн. До складу злочинної групи входило чотири чоловіки та дві жінки з Закарпатської області.

Вони грабували людей біля столичного Центрального залізничного вокзалу. За схемою, один з них відволікав, а інші тим часом залізали до кишень та сумок потерпілих.

Аби уникнути покарання, група злочинців вирішила надати неправомірну вигоду керівнику поліції у розмірі 30 тис., причому таку суму обіцяли надавати щотижня.

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Під час передання хабаря злочинців було затримано. Їх підозрюють понад 15 крадіжок протягом останніх двох місяців. Відомо, що деяких з них раніше уже притягували до відповідальності за подібні злочини.

Провівши обшуки у скуповувачів краденого, поліція виявила велику кількість годинників, мобільних телефонів та сім-карток.

  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
  • затримання карманних злочинців
У Києві кишенькові злодії пропонували поліції 30 тис. грн щотижня за кришування / 6 фотографий

У Дніпропетровській області затримали групу осіб, які підірвали бакномат та викрали майже 1 млн. Після цього зловмисники намагалися втікти на автомобілі, але поліції вдалося вчасно їх зупинити.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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