Пожары в Луганской области: сложнее всего возле Станицы-Луганской и Северодонецка

В Луганской области продолжают тушить масштабные лесные пожары, сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка.

Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения в Луганской области временно закрыт.

По состоянию на 7.00 2 октября работы проводятся в круглосуточном режиме на семи основных очагах пожаров.

Мешают тушению чрезвычайно сложные погодные условия — ветер с ураганными порывами до 20 м/с быстро распространяет огонь на значительные площади.

Всего к тушению привлечены 2 тыс. 557 человек и 264 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8, которыми в течение 1 октября сбросили 264 тонн воды.

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Жертвы и пострадавшие от пожаров

Вследствие пожаров в Луганской области погибли девять человек и госпитализированы 17 человек.

Из-за опасности огня эвакуированы 150 человек.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, которую прошел огонь, составляет более 13 тыс. га.