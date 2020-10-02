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Факти / Україна

Від 200 тис. грн: Шмигаль назвав суми компенсацій жертвам пожеж в Луганській області

Постраждалі під час пожеж у Луганській області отримають виплати за повністю втрачене житло в розмірі 300 тис. грн, сім’ї загиблих – 200 тис. грн, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, 50 тис. грн виділять для капітального ремонту у частково зруйнованих будинках, а 20 тис. – для відшкодування втрат.

– І минулого разу, і цього стратегія держави залишається аналогічною. Кошти з резервного фонду виділять, коли буде можливість порахувати збитки, – зазначив прем’єр-міністр.

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Пожежі у Луганській області почалися 30 вересня. За попередньою інформацією, орієнтовна площа, яку охопив вогонь, становить понад 19 тис. га.

Станом на ранок 2 жовтня у ДСНС повідомили про дев’ять загиблих і 17 госпіталізованих.

Наразі в Офісі генпрокурора розглядають чотири версії виникнення масштабних пожеж на Луганщині. Це, зокрема, обстріли бойовиків з окупованих територій, умисний підпал, самозаймання трави та лісу через погоду, необережне поводження з вогнем.

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