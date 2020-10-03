Коронавирус в Украине не отступает. По состоянию на 3 октября, зафиксировали очередной антирекорд — Covid-19 заболел еще 4 661 человек, с начала пандемии — 222 322.

От осложнений, вызванных болезнью, за сутки умерли еще 92 пациента, в целом количество смертей достигло 4 353. За все время пандемии выздоровели 98 737 больных, в том числе 2 146 за сутки.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки зафиксировали в Харьковской области — 516, в Киеве — 441, и Одесской области — 310.

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Учитывая такую ​​ситуацию, Минздрав дополнил список больниц еще пятью медучреждениями, которые будут принимать пациентов с Covid-19. Хотя для больных предусмотрено более 29 тыс. коек, но они заполнены уже на 53,9%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в больницах находятся 16 076 человек с диагнозом Covid-19, и ежедневно это количество только увеличивается.

Кроме того, Министерство здравоохранения обратилось к соответствующим органам с просьбой усилить контроль за соблюдением карантина в местах скопления людей. Особенно это касается ситуации на рынках.