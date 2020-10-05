В ООС за минувшие сутки, 4 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Российско-оккупационные войска открыли огонь вблизи Авдеевки и Катериновки.

— Недалеко Авдеевки и Катериновки зафиксировано враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного — с автоматической станковой гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, — говорится в сообщении штаба ООС.

В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

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Кроме того, по данным штаба ООС, военнослужащие ВСУ продолжают ликвидировать пожары в Луганской совместно с работниками ДСНС.

За прошедшие сутки было ликвидировано очаги возгорания вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шуми.

Также с начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское боевики совершили выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах на всей линии разграничения сейчас наблюдается тишина.

Возведение ООС

1 октября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате таких обстрелов одного украинского военного ранили.

Вблизи Золотого российские-оккупационные войска трижды совершали выстрелы из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Неподалеку Хутора Свободный в вечернее время боевики дважды применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.