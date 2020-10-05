В ООС за минулу добу, 4 жовтня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь поблизу Авдіївки та Катеринівки.

– Неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, – йдеться у повідомленні штабу ООС.

У результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не був поранений.

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Окрім того, за даними штабу ООС, військовослужбовці ЗСУ продовжують ліквідовувати пожежі на Луганщині спільно з працівниками ДСНС.

За минулу добу було ліквідовано осередки загоряння поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми.

Також від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське бойовики здійснили постріл із підствольного гранатомета. У решті районів на усій лінії розмежування наразі спостерігається тиша.

Зведення ООС

1 жовтня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок таких обстрілів одного українського військового поранено.

Поблизу Золотого російські-окупаційні війська тричі здійснювали постріли зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета. Неподалік Хутора Вільний у вечірній час бойовики двічі застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.