Местные выборы в Киеве: как проголосовать

Одна из самых горячих политических кампаний на местных выборах 2020 проходит в Киеве. На пост мэра столицы претендует 20 кандидатов. В Киевсовет подались 23 партии.

Среди кандидатов как действующий мэр Виталий Кличко, так и бывшие народные депутаты, топ-чиновники и общественные активисты. Перчинки добавляет юморист Сергей Притула, который решил менять столицу ”не по приколу”.

Еще более напряженная ситуация с кандидатами в депутаты. Киев поделили на 13 территориальных избирательных округов. На всех каждая партия выдвинула от пяти до 10 кандидатов.

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На выборах в Киеве будет два бюллетеня:

светло-желтый — для выборов депутатов Киевского городского совета;

светло-розовый — для выборов городского головы Киева;

Бюллетень на выборах мэра города будет иметь традиционный вид. Каждый из кандидатов получит свой номер. Здесь же будет короткая справка о человеке и место, куда нужно вписать свой голос.

Бюллетень с кандидатами в горсовет будет существенные отличия. В нем будет перечень партий, идущих в совет. Напротив каждой партии — список кандидатов, которых она выдвинула на этом округе.

Нужно поставить галочку за партию и можно вписать номер кандидата из ее списка, которого хочется поддержать.

Важно — голос за партию и конкретного кандидата от нее считается как один.

Выборы в Киевсовет

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 23 партии, которые подали 1 741 кандидатуру на 120 мест в Киевсовете.

Партия УДАР ведет 120 кандидатов. Во главе списка — мэр Виталий Кличко.

Партия Слуга народа ведет 110 кандидатов. Первый номер — Евгения Кулеба, жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Оппозиционная платформа — За жизнь ведет 86 кандидатов. Первый номер — экс-глава Киевского городского совета Александр Попов.

Партия Европейская солидарность ведет 120 кандидатов. Первый номер — бывшая первая леди Марина Порошенко.

Партия Голос ведет 99 кандидатов. Первый номер — бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Партия Победа Пальчевского ведет 75 кандидатов. Первый номер — владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский.

Всеукраинское объединение Батькивщина ведет 120 кандидатов. Первый номер — депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

Всеукраинское объединение Свобода ведет 110 кандидатов. Первый номер — экс-депутат Верховной Рады Андрей Ильенко.

Радикальная партия Олега Ляшко ведет 83 кандидата. Первый номер — бывший заместитель министра экономики Михаил Поживанов.

Партия За будущее ведет 109 кандидатов. Первый номер — депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Партия Сила и честь ведет 113 кандидатов. Первый номер — бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Партия Пропозиция ведет 81 кандидата. Первый номер — волонтер Наталья Юсупова.

Партия Шария ведет 66 кандидатов. Первый номер — Михаил Железняк, помощник депутата 5-го созыва от Партии регионов Александра Лещинского.

Партия Единство Александра Омельченко ведет 120 кандидатов. Первый номер — бывший мэр столицы Александр Омельченко.

Партия Вместе сила ведет 66 кандидатов в 10 округах. Первый номер — Надежда Данилова.

Партия Наш край ведет 120 кандидатов в горсовет. Первый номер — депутат Верховной Рады от депутатской группы Доверие Сергей Шахов.

Экологическая альтернатива ведет 77 кандидатов. Первый номер — бывший временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

Партия Родная страна ведет 70 кандидатов. Первый номер — бывший вице-премьер-министр Николай Томенко.

Партия Народовластие ведет 110 кандидатов. Первый номер — экс-депутат Верховной Рады Юрий Левченко.

Партия национального эгоизма ведет 66 кандидатов. Первый номер — экс-заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Правый сектор ведет 66 кандидатов. Первый номер — лидер ПС Андрей Тарасенко.

Гражданское движение Хвыля ведет 82 кандидата. Первый номер — председатель партии Владимир Козленко.

Список Эко партии Березы до сих пор не опубликован. Первый номер — экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.

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Кто претендует на должность городского головы Киева:

Виталий Кличко — УДАР;

Сергей Притула — Голос;

Ирина Верещук — Слуга народа,

Андрей Пальчевский — Победа Пальчевского;

Михаил Поживанов — Радикальная партия;

Диана Гранцева — самовыдвиженец;

Александр Попов — Оппозиционная платформа — За жизнь;

Алексей Кучеренко — Батькивщина;

Егор Фирсов — Экологическая альтернатива;

Николай Томенко — Родная страна;

Юрий Левченко — Народовластие;

Александр Омельченко — Единство;

Виктор Петрук — Гражданское движение Хвыля;

Сергей Шахов — Наш край;

Андрей Ильенко — Свобода;

Игорь Смешко — Сила и честь;

Сергей Гусовский — За будущее;

Максим Гольдарб — самовыдвиженец;

Елена Филонова — Вместе сила;

Борислав Береза ​​- Эко партия Березы.

Местные выборы в Киеве состоятся 25 октября 2020 года.

Фото: Опора