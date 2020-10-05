Местные выборы в Киеве: как проголосовать

Одна из самых горячих политических кампаний на местных выборах 2020 проходит в Киеве. На пост мэра столицы претендует 20 кандидатов. В Киевсовет подались 23 партии.
Среди кандидатов как действующий мэр Виталий Кличко, так и бывшие народные депутаты, топ-чиновники и общественные активисты. Перчинки добавляет юморист Сергей Притула, который решил менять столицу ”не по приколу”.
Еще более напряженная ситуация с кандидатами в депутаты. Киев поделили на 13 территориальных избирательных округов. На всех каждая партия выдвинула от пяти до 10 кандидатов.
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На выборах в Киеве будет два бюллетеня:
- светло-желтый — для выборов депутатов Киевского городского совета;
- светло-розовый — для выборов городского головы Киева;
Бюллетень на выборах мэра города будет иметь традиционный вид. Каждый из кандидатов получит свой номер. Здесь же будет короткая справка о человеке и место, куда нужно вписать свой голос.
Бюллетень с кандидатами в горсовет будет существенные отличия. В нем будет перечень партий, идущих в совет. Напротив каждой партии — список кандидатов, которых она выдвинула на этом округе.
Нужно поставить галочку за партию и можно вписать номер кандидата из ее списка, которого хочется поддержать.
Важно — голос за партию и конкретного кандидата от нее считается как один.
Выборы в Киевсовет
Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 23 партии, которые подали 1 741 кандидатуру на 120 мест в Киевсовете.
Партия УДАР ведет 120 кандидатов. Во главе списка — мэр Виталий Кличко.
Партия Слуга народа ведет 110 кандидатов. Первый номер — Евгения Кулеба, жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Оппозиционная платформа — За жизнь ведет 86 кандидатов. Первый номер — экс-глава Киевского городского совета Александр Попов.
Партия Европейская солидарность ведет 120 кандидатов. Первый номер — бывшая первая леди Марина Порошенко.
Партия Голос ведет 99 кандидатов. Первый номер — бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Партия Победа Пальчевского ведет 75 кандидатов. Первый номер — владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский.
Всеукраинское объединение Батькивщина ведет 120 кандидатов. Первый номер — депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.
Всеукраинское объединение Свобода ведет 110 кандидатов. Первый номер — экс-депутат Верховной Рады Андрей Ильенко.
Радикальная партия Олега Ляшко ведет 83 кандидата. Первый номер — бывший заместитель министра экономики Михаил Поживанов.
Партия За будущее ведет 109 кандидатов. Первый номер — депутат Киевсовета Сергей Гусовский.
Партия Сила и честь ведет 113 кандидатов. Первый номер — бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
Партия Пропозиция ведет 81 кандидата. Первый номер — волонтер Наталья Юсупова.
Партия Шария ведет 66 кандидатов. Первый номер — Михаил Железняк, помощник депутата 5-го созыва от Партии регионов Александра Лещинского.
Партия Единство Александра Омельченко ведет 120 кандидатов. Первый номер — бывший мэр столицы Александр Омельченко.
Партия Вместе сила ведет 66 кандидатов в 10 округах. Первый номер — Надежда Данилова.
Партия Наш край ведет 120 кандидатов в горсовет. Первый номер — депутат Верховной Рады от депутатской группы Доверие Сергей Шахов.
Экологическая альтернатива ведет 77 кандидатов. Первый номер — бывший временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
Партия Родная страна ведет 70 кандидатов. Первый номер — бывший вице-премьер-министр Николай Томенко.
Партия Народовластие ведет 110 кандидатов. Первый номер — экс-депутат Верховной Рады Юрий Левченко.
Партия национального эгоизма ведет 66 кандидатов. Первый номер — экс-заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
Правый сектор ведет 66 кандидатов. Первый номер — лидер ПС Андрей Тарасенко.
Гражданское движение Хвыля ведет 82 кандидата. Первый номер — председатель партии Владимир Козленко.
Список Эко партии Березы до сих пор не опубликован. Первый номер — экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.
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Кто претендует на должность городского головы Киева:
- Виталий Кличко — УДАР;
- Сергей Притула — Голос;
- Ирина Верещук — Слуга народа,
- Андрей Пальчевский — Победа Пальчевского;
- Михаил Поживанов — Радикальная партия;
- Диана Гранцева — самовыдвиженец;
- Александр Попов — Оппозиционная платформа — За жизнь;
- Алексей Кучеренко — Батькивщина;
- Егор Фирсов — Экологическая альтернатива;
- Николай Томенко — Родная страна;
- Юрий Левченко — Народовластие;
- Александр Омельченко — Единство;
- Виктор Петрук — Гражданское движение Хвыля;
- Сергей Шахов — Наш край;
- Андрей Ильенко — Свобода;
- Игорь Смешко — Сила и честь;
- Сергей Гусовский — За будущее;
- Максим Гольдарб — самовыдвиженец;
- Елена Филонова — Вместе сила;
- Борислав Береза - Эко партия Березы.
Местные выборы в Киеве состоятся 25 октября 2020 года.
Фото: Опора