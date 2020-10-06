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Факти / Україна / Суспільство

Майже 4,7 млн грн у фользі: чоловік намагався нелегально ввезти в Україну готівку

На пункті пропуску Шегині у 36-річного українця, який повертався з-за кордону, виявили майже 4,7 млн грн (£127 430 стерлінгів) незадекларованої готівки.

Пачки купюр номіналом 10£ та 20£, загорнуті у фольгу, він перевозив у двох картонних коробках.

Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники вирішили спільно з співробітниками митниці поглиблено оглянути салон авто.

  • Майже 4,7 млн грн у фользі: чоловік намагався нелегально ввезти в Україну готівку
  • Майже 4,7 млн грн у фользі: чоловік намагався нелегально ввезти в Україну готівку
  • Майже 4,7 млн грн у фользі: чоловік намагався нелегально ввезти в Україну готівку
  • Майже 4,7 млн грн у фользі: чоловік намагався нелегально ввезти в Україну готівку
  • Майже 4,7 млн грн у фользі: чоловік намагався нелегально ввезти в Україну готівку
  • Майже 4,7 млн грн у фользі: чоловік намагався нелегально ввезти в Україну готівку
Майже 4,7 млн грн у фользі: чоловік намагався нелегально ввезти в Україну готівку / 3 фотографии

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Після виявлення валюти водій пояснив, що він лише мав доставити в Україну передачу з-за кордону і нічого не знав про вміст коробок.

Виявлену валюту вилучили співробітники митниці.

Напередодні, 5 жовтня, прикордонники з пострілами зупинили контрабандистів на кордоні з Румунією. У водія позашляховика, який спробував наїхати на прикордонників, знайшли коробки з цигарками.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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