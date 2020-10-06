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Факти / Україна / Політика

Україна не зможе повернути території без переговорів із Путіним – Зеленський

Україна повинна вести переговори з Росією, зокрема, її лідером Володимиром Путіним, щоб зупинити війну на Донбасі та повернути тимчасово окуповані території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico Europe, яке відбулося 3 жовтня 2020 року.

– Але якщо ми не будемо говорити з президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території, – сказав він.

Окрім переговорів із Росією щодо повернення територій, Україна має працювати над тим, щоб мати підтримку своїх західних партнерів, додав Зеленський.

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Зеленський не знає, коли закінчиться війна

Президент України зізнався, що нині українська влада не може назвати дату закінчення війни на Донбасі.

– У мене немає чесної відповіді, що, наприклад, 31 числа 21-го року я точно закінчу війну, і ми повернемо наші території, – сказав він в інтерв’ю Politico Europe.

Водночас мир на сході України Зеленський вважає пріоритетом своєї роботи.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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